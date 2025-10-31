Napoli 17enne pugnalato con cocci di bottiglia in pieno giorno | presi gli aggressori sono tre 14enni

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri hanno individuato i responsabili dell'aggressione al 17enne avvenuta martedì 28 ottobre scorso all'Arenaccia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

napoli 17enne pugnalato cocciNapoli, 17enne pugnalato con cocci di bottiglia in pieno giorno: presi gli aggressori, sono tre 14enni - I carabinieri hanno individuato i responsabili dell'aggressione al 17enne avvenuta martedì 28 ottobre scorso all'Arenaccia ... Lo riporta fanpage.it

