Napoli 17enne accerchiato e ferito con cocci di bottiglia | individuati tre minorenni

Tre minorenni denunciati per l’aggressione ai danni di un 17enne. La vittima ha rischiato di perdere la vita dopo essere stato aggredito nel pomeriggio di martedì 28 ottobre, nel cuore di Napoli. Il giovane, di origini egiziane, si trovava in via Don Giovanni Bosco, nel quartiere Arenaccia, a poca distanza da piazza Carlo III, quando . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, 17enne accerchiato e ferito con cocci di bottiglia: individuati tre minorenni

Altri contenuti sullo stesso argomento

Niente da fare per il 17enne in prestito dal Milan, che si è preso una responsabilità mica da poco Lo specialista Milinkovic-Savic non ha avuto pietà Il Napoli si è salvato dallo svantaggio a Lecce? - facebook.com Vai su Facebook

Morte figlio 17enne del cantante Genny Mellone, un filmato riapre il caso | VIDEO https://ift.tt/wsyYQS7 - X Vai su X

Ferirono 17enne con cocci di bottiglia, denunciati tre minori - Lo scorso 28 ottobre l'aggressione in via Don Bosco a Napoli. Lo riporta rainews.it

Minorenne ferito con i cocci di bottiglia, 3 ragazzini bloccati a Napoli - I Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella hanno individuato, rintracciato e denunciato i presunti responsabi ... Da internapoli.it

Napoli, aggrediscono 17enne con i cocci di una bottiglia: denunciati due minori per tentato omicidio - I Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella hanno individuato, rintracciato e denunciato i presunti responsabili che lo scorso 28 ottobre avrebbero aggredito con dei cocci ... Secondo msn.com