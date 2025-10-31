Napoli 10 euro o ti incendio la macchina | abusivo pretende soldi dai nonni in visita al nipotino al Santobono
Doveva essere un momento di gioia e sollievo, ma si è trasformato in un incubo. Due nonni, appena arrivati al Santobono di Napoli per riabbracciare il nipotino uscito dalla terapia intensiva, si sono trovati davanti un parcheggiatore abusivo che pretendeva 10 euro per la sosta. È accaduto al Vomero, a pochi passi dall’ospedale pediatrico. Napoli, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
