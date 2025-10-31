Musica tradizione e specialità culinarie | torna la sagra di San Martino a Pianiga
Pianiga si prepara a vivere cinque giorni di festa, musica, tradizione e prelibatezze culinarie con la tanto attesa sagra di San Martino, in programma dal 7 all'11 novembre 2025. Organizzata dall'associazione San Martino in collaborazione con la parrocchia San Martino Vescovo e con il patrocinio. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
