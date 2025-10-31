Musica tornano le Ocp Young Clinics per talenti under 30

Perugiatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è tempo fino al 10 novembre per partecipare (inviando la propria candidatura con una lettera motivazionale e il curriculum di studio e artistico alla mail [email protected]) alle selezioni della seconda edizione delle Ocp Young Clinics, progetto promosso dall'associazione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Musica Tornano Ocp Young