Musica tornano le Ocp Young Clinics per talenti under 30
C'è tempo fino al 10 novembre per partecipare (inviando la propria candidatura con una lettera motivazionale e il curriculum di studio e artistico alla mail [email protected]) alle selezioni della seconda edizione delle Ocp Young Clinics, progetto promosso dall'associazione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
