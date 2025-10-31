Musica rock e spettacoli per il finale di stagione

Il lungomare di Cesenatico si illumina in questo fine settimana di festa autunnale. Musica dal vivo, spettacoli e tanto rock, sono gli ingredienti del Closing Party, la tradizionale festa di chiusura della stagione del Cafè degli Artisti, lo storico locale frequentato da bikers, appassionati di musica rock e di auto e moto americane. Per l’occasione saranno tre i giorni, o meglio tre sere di festa, a partire da oggi, con il dj resident Wello ed il concerto degli Still Alive, la tribute band dei Kiss, sulla scia dei venerdì di una estate da incorniciare e vissuta sino a tarda notte, mentre i padroni di casa Mario Magnani ed Elena Mantucci abbineranno all’evento qualche sorpresa per il loro pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

