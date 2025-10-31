' Musica Civica' si sposta all’Aula Magna della Facoltà di Economia | il programma

Musica Civica – Conversazioni tra suoni e parole’ si sposta dal Teatro ‘U. Giordano’, che la ospita da molti anni, allAula Magna della Facoltà di Economia per garantire a tutti i suoi abbonati la possibilità di prendere parte agli spettacoli programmati, dopo la riduzione dei posti del Teatro. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

