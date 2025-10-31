Arezzo, 31 ottobre 2025 – Le note invadono l’ospedale. Prosegue “ Musica al San Donato”, la rassegna di concerti in ospedale dell’Associazione Le 7 Note realizzata in collaborazione con l’Azienda USL Toscana Sud Est. Le iniziative sono aperte alla cittadinanza ma anche ai degenti e al personale sanitario, sottolineando il valore non solo culturale ma anche sociale della musica. Domenica 2 novembre, alle 17.30, presso l’Auditorium Pieraccini dell’Ospedale (Via Nenni 20, ingresso libero) si esibirà l’arpista Davide Burani, uno dei più importanti arpisti attivi in Italia, assieme a Sacha De Ritis e Filippo Mazzoli al flauto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Musica al San Donato”, la rassegna di concerti in ospedale dell’Associazione Le 7 Note