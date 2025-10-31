Musetti non solo Auger-Aliassime per le Atp Finals Bublik ci crede | Ho un obiettivo chiaro

(Adnkronos) – Alexander Bublik adesso ci crede. L'obiettivo Atp Finals, impronosticabile a inizio stagione, adesso è più vicino del previsto per il tennista kazako, che insegue l'ottavo posto nella race di Lorenzo Musetti. L'ultimo utile per staccare il pass per il 'torneo dei maestri' a Torino. Bublik affronterà ora Alex De Minaur nei quarti a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

