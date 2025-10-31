Musetti Finals a rischio Auger-Aliassime in semifinale a Parigi l’azzurro chiede wild card per Atene

Periodicodaily.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Felix Auger-Aliassime vola in semifinale al Masters 1000 di Parigi e agguanta anche punti preziosi per qualificarsi alle Finals di Torino ai danni di Lorenzo Musetti. Il canadese, numero 10 del mondo, ha battuto in due set il monegasco Valentin Vacherot, numero 40 e rivelazione degli ultimi mesi del circuito, con un doppio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

musetti finals rischio augerAuger-Aliassime vola in semifinale a Parigi. Musetti, Finals a rischio: e si iscrive ad Atene - ll canadese batte Vacherot e si porta a soli 90 punti dall'azzurro, costretto a giocare l'ultimo torneo. Scrive msn.com

musetti finals rischio augerAuger-Aliassime batte Vacherot, per Musetti si complicano le Atp Finals: cosa cambia nella Race - Da Parigi sono arrivate brutte notizie per Lorenzo: l'approdo in semifinale del canadese mette a rischio il suo ottavo posto ... Riporta corrieredellosport.it

musetti finals rischio augerMusetti, le ATP Finals da sogno a incubo: Auger-Aliassime lo attacca. Metz, Atene e Djokovic: le ultime speranze - Musetti rischia grosso, le ATP Finals da sogno possono diventare incubo: Auger- Segnala sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Musetti Finals Rischio Auger