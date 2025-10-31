Musetti Finals a rischio Auger-Aliassime in semifinale a Parigi l’azzurro chiede wild card per Atene
(Adnkronos) – Felix Auger-Aliassime vola in semifinale al Masters 1000 di Parigi e agguanta anche punti preziosi per qualificarsi alle Finals di Torino ai danni di Lorenzo Musetti. Il canadese, numero 10 del mondo, ha battuto in due set il monegasco Valentin Vacherot, numero 40 e rivelazione degli ultimi mesi del circuito, con un doppio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
