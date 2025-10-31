Musetti e Auger-Aliassime lottano per un posto alle Finals ma Djokovic potrebbe qualificare entrambi
Lorenzo Musetti perdendo subito a Parigi ha rimesso in gioco Auger-Aliassime, che qualificandosi per le semifinali del 1000 di Parigi ha messo nel mirino l'italiano che può superare già sabato. Lotta serrata per l'ultimo posto alle ATP Finals, ma Djokovic potrebbe qualificare entrambi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Auger-Aliassime resiste ad Altmaier e sale a 3395 punti nella race, a fronte dei 3685 punti di Musetti. Ai quarti il nativo di di Montreal affronterà Vacherot, che ha sconfitto il britannico Norrie - facebook.com Vai su Facebook
La situazione Finals per Musetti si è complicata, è vero, ma non è (ancora?) così tragica. La minaccia principale resta Auger-Aliassime, che però deve necessariamente raggiungere la FINALE a Parigi per superarlo già questa settimana. Anche in caso di semif - X Vai su X
