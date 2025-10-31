Musetti e Auger-Aliassime lottano per un posto alle Finals ma Djokovic potrebbe qualificare entrambi

Lorenzo Musetti perdendo subito a Parigi ha rimesso in gioco Auger-Aliassime, che qualificandosi per le semifinali del 1000 di Parigi ha messo nel mirino l'italiano che può superare già sabato. Lotta serrata per l'ultimo posto alle ATP Finals, ma Djokovic potrebbe qualificare entrambi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

