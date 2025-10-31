Monte San Savino, 31 ottobre 2025 – Tragedia a Monte San Savino. Una donna è morta, il marito è ricoverato in gravi condizioni in ospedale ad Arezzo. Ora c’è un’inchiesta della procura per capire perché: si sospetta un avvelenamento accidentale. I familiari della coppia, che è di Monte San Savino, hanno presentato denuncia-querela in questura chiedendo che siano accertate le circostanze. Tra le ipotesi al vaglio ci sono, infatti, quella di un possibile avvelenamento da pesticidi o da sostanze tossiche utilizzate nei giorni precedenti. La donna soffriva di patologie pregresse ma gli investigatori non escludono alcuna ipotesi in attesa dei chiarimenti che potrà dare l'autopsia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Muore una donna, grave il marito: sospetto avvelenamento. “Nessuna ipotesi esclusa”