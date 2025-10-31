Muore professoressa il lutto del mondo della scuola | Il suo coraggio rimarrà un esempio
Prato, 31 ottobre 2025 – Lutto a Prato e nel mondo della scuola in Toscana per la morte di Cristina Magi, 53 anni, professoressa di lettere. Ha lottato a lungo contro la malattia e il suo decesso lascia nel dolore l’istituto “Gramsci Keynes”, dove appunto insegnava. I colleghi, gli studenti, la dirigenza della scuola si stringono adesso intorno alla famiglia. Miriam Magi era molto apprezzata per la sua capacità di ascolto e di insegnamento. "Il vuoto che lascia è incolmabile – dice la scuola in una nota con il dirigente Stefano Pollini – ma la sua impronta professionale e umana rimarrà indelebile nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e di lavorare al suo fianco. 🔗 Leggi su Lanazione.it
