Muore mentre va al lavoro nello scontro frontale con un' autobus Atv

Si chiamava Mariana Caldarus, 51enne di origine moldava, la donna morta nel primo pomeriggio di giovedì, in seguito al violento incidente stradale avvenuto a Vigasio. La donna abitava a Porto Mantovano e lavorava come commessa al supermercato Martinelli di Vigasio, dove si stava recando, ma. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Contenuti che potrebbero interessarti

+++Incidente sul lavoro a Lecce: la betoniera tocca i cavi elettrici, un operaio muore folgorato+++ - facebook.com Vai su Facebook

Luca Domenicale muore a 29 anni schiacciato da un macchinario in azienda. Seconda vittima del lavoro in Veneto in poche ore - Dopo l'operaio stroncato da un malore in mattinata nel Vicentino, poco dopo le 17 di lunedì 27 ottobre in un'azienda ... Scrive ilgazzettino.it

San Benedetto del Tronto, incidente sul lavoro: muore operaio di 64 anni - Un uomo di 64 anni originario di Monteprandone (Ascoli Piceno) ha perso la vita mentre stava effettuando la potatura di alcune piante sul lungomare Trieste, utilizzando un cestello elevatore, quando – ... rainews.it scrive

Scontro tra una bici e un'auto, Nicola Casucci muore a soli 18 anni: «Era un rider, stava lavorando da meno di un mese» - Un rider di 18 anni è morto mentre era al lavoro in un incidente stradale avvenuto in viale Virgilio all'angolo tra via Ospedaletto e viale Orazio, nel centro di Andria. Segnala leggo.it