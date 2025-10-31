Muore il fratello di Andrea Delogu | le parole di Milly Carlucci e la decisione di Ballando con le Stelle
Andrea Delogu è stata raggiunta da una tragedia improvvisa che ha sconvolto il mondo dello spettacolo: il fratello Evan Delogu è morto in un incidente avvenuto alle 15:40 del 29 ottobre a Bellaria, in provincia di Rimini. Le prime ricostruzioni parlano di una perdita di controllo, un impatto violentissimo e di interventi immediati dei soccorsi. La notizia ha provocato un’ondata di affetto e di solidarietà verso la conduttrice, con messaggi da colleghi, amici e pubblico. Morte Evan Delogu, incidente a Bellaria: cosa è successo e dove. Secondo la ricostruzione, Evan Delogu percorreva un rettilineo in sella a una Benelli 750 quando, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Incidente a Bellaria, muore il fratello di Andrea Delogu Evan Oscar aveva 18 anni. Ancora da ricostruire la dinamica, la show girl sotto choc Leggi l’articolo completo di Fabio Russello al link nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Incidente con la moto nel Riminese, muore il fratello di Andrea Delogu: aveva 18 anni - X Vai su X
Andrea Delogu, tragedia in famiglia: il fratello Evan muore in moto a 18 anni - Morto in moto a 18 anni Evan, fratello di Andrea Delogu di Ballando con le Stelle. Si legge su panorama.it
Incidente con la moto nel Riminese, muore il fratello di Andrea Delogu: aveva 18 anni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Incidente con la moto nel Riminese, muore il fratello di Andrea Delogu: aveva 18 anni ... Scrive tg24.sky.it
Muore Evan, fratello di Andrea Delogu: la lettera straziante della famiglia commuove - Muore Evan, fratello di Andrea Delogu, in un incidente a 18 anni: la lettera struggente del padre racconta il dolore della famiglia. Segnala notizie.it