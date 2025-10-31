Andrea Delogu è stata raggiunta da una tragedia improvvisa che ha sconvolto il mondo dello spettacolo: il fratello Evan Delogu è morto in un incidente avvenuto alle 15:40 del 29 ottobre a Bellaria, in provincia di Rimini. Le prime ricostruzioni parlano di una perdita di controllo, un impatto violentissimo e di interventi immediati dei soccorsi. La notizia ha provocato un’ondata di affetto e di solidarietà verso la conduttrice, con messaggi da colleghi, amici e pubblico. Morte Evan Delogu, incidente a Bellaria: cosa è successo e dove. Secondo la ricostruzione, Evan Delogu percorreva un rettilineo in sella a una Benelli 750 quando, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Muore il fratello di Andrea Delogu: le parole di Milly Carlucci e la decisione di Ballando con le Stelle