Muore all' istante travolta da un pulmino
Una signora 77enne, A.V., ha perso la vita al Lido stasera, venerdì 31 ottobre, subito dopo esser stata travolta da un pulmino in via Sandro Gallo, all'altezza di via Contarini. Investimento tremendo verso le 18, sembra causato dallo schianto con un pulmino, in una zona che ha il limite di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
