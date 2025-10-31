Muharemovic rinnova col Sassuolo! Svolta a sorpresa nel futuro dell’ex Juve accostato ai top club di Serie A | il comunicato con tutti i dettagli

Muharemovic rinnova col Sassuolo: il comunicato ufficiale sul difensore ex Juve che era stato accostato ai bianconeri. Un talento cresciuto in casa, ceduto forse troppo in fretta, e ora blindato da un club rivale proprio quando avrebbe fatto più comodo. La Juventus vede sfumare definitivamente la possibilità di un ritorno di Tarik Muharemovi?: il difensore ex bianconero, esploso in questa stagione, ha firmato un rinnovo "monstre" con il Sassuolo. COMUNICATO – «L'U.S. Sassuolo Calcio è lieta di comunicare il prolungamento del contratto di Tarik Muharemovi? fino al 30 giugno 2031. Diventato neroverde nell'estate del 2024, Muharemovi? ha esordito con i colori neroverdi in Cosenza-Sassuolo il 21 settembre, e pochi giorni dopo ha trovato il suo primo gol nella prima gara da titolare, in Coppa Italia contro il Lecce.

