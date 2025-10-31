mucchio selvaggio dietro le prime clima surreale nel deserto di rieti

Clima surreale a Rieti, che vince nel silenzio del PalaSojourner contro Ruvo di Puglia. La Sebastiani cerca di voltare pagina, nonostante il palazzetto deserto le ricordi bene ciò che è successo: una piazza con grande tradizione di pallacanestro, che sicuramente non si riconosce nella frangia violenta che ha ucciso un autista, dovrà rinunciare a vedere le partite della sua squadra per chissà quanto tempo e questo, a lungo andare, finirà per condizionare pure il club. Ai tifosi di Pistoia, invece, è proibito andare in trasferta sino alla fine del 2025, per questo non erano presenti a Pesaro. Roseto, invece, che ha ugualmente il campo squalificato, nell’infrasettimanale ha giocato a Rimini dove ha fatto soffrire la Dole molto più della Vuelle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

