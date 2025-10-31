Movember e Bolo In campo per il vertice
Da un lato l’edizione 2025 del " Memorial Bolognese ", dedicato all’ex-capitano delle giovanili dei Cavalieri scomparso a soli 19 anni nel 2005, che vedrà come al solito sfidarsi alcune delle migliori società rugbistiche d’Italia a livello giovanile. Dall’altro, i Gispi Tigers, che tenteranno di mantenere il comando della classifica del girone in C. E a corredo, l’adesione della società al progetto " Movember " partito in Australia nel 2023: dalle 9:30 alle 14:30 di domenica, al campo di Coiano gli utenti potranno farsi barba e capelli per contribuire alla ricerca sui tumori maschili. La prima squadra di Luca Nuti e Lorenzo Vannini, reduce da due vittorie in altrettante gare disputate, si preparerà al terzo turno di campionato: dopodomani alle 14:30 i Tigers se la vedranno con il Tirreno Rugby. 🔗 Leggi su Lanazione.it
