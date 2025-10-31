Motor City | il nuovo thriller con Alan Ritchson uscirà nel 2026
Motor City ha ora fissato la data di uscita nelle sale per il 2026. Interpretato da Alan Ritchson e praticamente privo di dialoghi, il film è stato presentato in anteprima al Festival Internazionale del Cinema di Venezia all’inizio di quest’anno. RLJE Films, una divisione di distribuzione all’interno dell’IFC Entertainment Group, ha ora annunciato di aver acquisito i diritti di distribuzione negli Stati Uniti per Motor City, che uscirà nelle sale il prossimo anno. Il regista Potsy Ponciroli (Old Henry) ha rilasciato la seguente dichiarazione in merito all’acquisizione: “ Abbiamo girato Motor City in modo che fosse coinvolgente, ogni fotogramma, ogni suono, pensato per il cinema. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
