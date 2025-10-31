Nicolò Bulega sostituirà Marc Marquez sulla Ducati negli ultimi due Gp del mondiale di MotoGp: ora è ufficiale. In Portogallo, dove si corre la prossima settimana a Portimao (7-9 novembre), Bulega farà il suo esordio nella categoria regina con la Ducati. Il pilota del Team Aruba.it-Racing Ducati, campione del mondo Supersport nel 2023 e vice campione nella stagione appena conclusa in superbike, prenderà il posto dello spagnolo infortunato dopo lo scontro con Bezzecchi in Indonesia che gli ha causato una frattura alla clavicole. Neo-campione del mondo, Marquez si è operato e tornerà nel 2026. A Portimao, Bulega – che ha provato per la prima volta la Desmosedici Gp ieri sul Circuito di Jerez – coronerà il traguardo della 100esima gara nel Campionato del Mondo di Motociclismo (50 gare in Moto3 e 49 gare in Moto2) in una giornata speciale, quella dell’esordio in MotoGp. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - MotoGp, Nicolò Bulega sostituirà Marc Marquez nelle ultime due gare della stagione: “È il sogno di qualsiasi bambino”