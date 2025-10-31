MotoGP Luca Marini sul format delle qualifiche | Pochi due soli piloti che passano alla Q2
Luca Marini, come ben sappiamo, è uno di quei piloti che non ama troppo le luci della ribalta, né è uno di quelli che perda troppo tempo in chiacchiere fini a sé stesse. Quando parla lo fa con piena cognizione di causa e, soprattutto, se si concentra su un aspetto regolamentare della MotoGP, cerca di farlo in maniera costruttiva e non, come si suol dire, “pro dumo sua”. Secondo il pilota del team HRC Honda, infatti, mancare la Q2 sta diventando un fardello sempre più pesante per i piloti di questa era della classe regina. Un aspetto ancor più pesante? Il fatto che una partenza oltre la 13a posizione della griglia incide sia sulla Sprint Race, sia sulla gara domenicale, a differenza della Formula Uno che prevede due qualifiche differenti per le gare. 🔗 Leggi su Oasport.it
