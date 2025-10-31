Moto3 sollievo Dettwiler | è cosciente e ha lasciato la terapia intensiva dopo l' incidente in Malesia
"Noah comunica con la famiglia", fa sapere il team CIP Green Power. Dopo le condizioni critiche degli ultimi giorni il giovane svizzero è stato trasferito in una clinica privata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dopo giorni di paura e silenzio, arrivano segnali di speranza dal circuito di Sepang. Le condizioni di Noah Dettwiler e José Antonio Rueda migliorano Un sospiro di sollievo per il mondo della Moto3, che ora guarda con fiducia alla loro ripresa ? - facebook.com Vai su Facebook
Moto3 | Sospiro di sollievo per Noah Dettwiler: non è più in condizioni critiche - Il pilota del Team CIP Green Power resta ricoverato in terapia intensiva a Kuala Lumpur, ma le sue condizioni sono state definite stabili e non più critiche dai dottori. Riporta msn.com
Moto3, ULTIM'ORA - Migliorano le condizioni di Dettwiler, condizioni stabili - Moto3: Arriva una ottima notizia riguardo Noah, ancora ricoverato in terapia intensiva ma finalmente dichiarato non più in condizioni critiche ... Si legge su gpone.com
Moto3 | Dettwiler deve sottoporsi a diverse operazioni, Rueda è sveglio e vigile - Arrivano le prime informazioni dall'ospedale di Kuala Lumpur sui dei piloti coinvolti nell'incidente prima del via a Sepang: il Team CIP Green Power parla solo di operazioni multiple, ma non entra nei ... Come scrive msn.com