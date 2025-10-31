Moto3 sollievo Dettwiler | è cosciente e ha lasciato la terapia intensiva dopo l' incidente in Malesia

"Noah comunica con la famiglia", fa sapere il team CIP Green Power. Dopo le condizioni critiche degli ultimi giorni il giovane svizzero è stato trasferito in una clinica privata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

