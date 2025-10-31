Moto3 Guido Pini | un solo podio e una prima stagione da rookie finora non così brillante
In attesa delle ultime due tappe europee a Portimao e Valencia, Guido Pini può considerarsi moderatamente soddisfatto per la sua stagione d’esordio nel Motomondiale. Il rookie azzurro classe 2008 aveva fatto intravedere un potenziale notevole nelle categorie propedeutiche, quindi c’era grande attesa per capire quale sarebbe stato il suo approccio in una categoria estremamente complicata come la Moto3. Il giovane pilota toscano, costretto a saltare quasi tutti i test pre-stagionali per un infortunio, ha cominciato in ritardo dunque il suo processo di apprendistato facendo tanta fatica nei primi due round ed iniziando ad entrare in zona punti a partire da Austin. 🔗 Leggi su Oasport.it
