Mostra micologica ' i funghi autunnali della Toscana settentrionale'

L’Orto e Museo Botanico, l’Azienda USL Toscana Nord-Ovest, l’Associazione Gruppi Micologici Toscani (AGTM) e il Gruppo Micologico Pisano V. Carmignani organizzano una mostra micologica per conoscere meglio le principali specie di funghi velenosi e apprendere il corretto utilizzo delle specie. 🔗 Leggi su Pisatoday.it