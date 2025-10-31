Mostra ' Lamberto Bartolucci – architetture La ricostruzione postbellica a Pisa'

Pisatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 25 ottobre al 16 novembre nel complesso della Cittadella Galileiana di Pisa, negli spazi dei Vecchi Macelli, è visitabile la mostraLamberto BartolucciArchitetture. La ricostruzione postbellica a Pisa’, un’esposizione a ingresso gratuito dedicata all’architetto pisano che, nel periodo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

mostra lamberto bartolucci 8211Pisa celebra Bartolucci. In mostra l’architettura del primo dopoguerra - Alla Cittadella Galileiana fino al 16 novembre percorso espositivo che ripercorre i progetti dell’architetto della ricostruzione che dette nuovo volto alla città. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mostra Lamberto Bartolucci 8211