Mostra collettiva a Villa Pacchiani di Santa Croce sull' Arno

Pisatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al centro espositivo di Villa Pacchiani a Santa Croce sull'Arno è visitabile fino al 2 novembre la mostra collettiva inaugurata il 18 ottobre per la dodicesima edizione del Premio Santa Croce Grafica.Gli artisti esposti sono: Balletti Alberto, Bracchitta Sandro, Costa Monica Lara, De Simeis. 🔗 Leggi su Pisatoday.it



