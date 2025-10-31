Mosca accusa il colpo Lukoil cede a Gunvor gli asset internazionali

Formiche.net | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’impero del petrolio russo perde pezzi, almeno apparentemente. La compagnia petrolifera russa Lukoil avrebbe infatti accettato pubblicamente l’offerta avanzata dal gruppo svizzero Gunvor riguardo ai propri asset internazionali, che la stessa Lukoil aveva deciso di liquidare in seguito alla sua inclusione (assieme a quella di Rosneft) nella nuova lista di entità sanzionate da parte degli Stati Uniti, decisione presa dal presidente Usa Donald Trump nel tentativo di “esercitare pressione” su Mosca, la quale non avrebbe perseguito seriamente una possibile soluzione negoziale al conflitto in Ucraina. 🔗 Leggi su Formiche.net

