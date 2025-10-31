Mosca accusa il colpo Lukoil cede a Gunvor gli asset internazionali
L’impero del petrolio russo perde pezzi, almeno apparentemente. La compagnia petrolifera russa Lukoil avrebbe infatti accettato pubblicamente l’offerta avanzata dal gruppo svizzero Gunvor riguardo ai propri asset internazionali, che la stessa Lukoil aveva deciso di liquidare in seguito alla sua inclusione (assieme a quella di Rosneft) nella nuova lista di entità sanzionate da parte degli Stati Uniti, decisione presa dal presidente Usa Donald Trump nel tentativo di “esercitare pressione” su Mosca, la quale non avrebbe perseguito seriamente una possibile soluzione negoziale al conflitto in Ucraina. 🔗 Leggi su Formiche.net
Argomenti simili trattati di recente
Il summit tra Trump e Putin a Budapest slitta: Mosca frena, Kiev denuncia nuovi raid e chiede sanzioni più dure. Lavrov accusa la Polonia. - facebook.com Vai su Facebook
Sanzioni Usa contro Mosca, Lukoil vende le attività estere alla Gunvor. E in Ungheria prezzi della benzina alle stelle - Lukoil in vendita: è finita sul mercato la controllata estera del colosso russo che, il 22 ottobre scorso, insieme all'altrettanto ciclopico gemello ... ilfattoquotidiano.it scrive
Sanzioni, Lukoil vende gli asset esteri. Ursula: "Useremo i beni russi" - Lavrov assicura: "Non colpiremo la Nato" A sentire la narrazione russa e quella filorussa sparsa per il mondo, anche in Italia, le sanzi ... Da msn.com
Mosca non dà tregua e Trump chiede aiuto alla Cina di Xi Jinping - Il presidente degli Stati Uniti parte per il suo tour in Asia dove incontrerà Xi Jinping. Riporta editorialedomani.it