Mosaico spacca Ravenna Raccolta di firme | | Pavimento da salvare

Forse neanche Nicola Montalbini, che lo ha concepito e realizzato in collaborazione con il Gruppo Mosaicisti Ravenna di Marco Santi, avrebbe immaginato che il suo mosaico, ‘Il pavimento’, avrebbe creato scompiglio, discussione, apprezzamento tali da spingere addirittura l’avvio di una petizione per impedire che il 18 gennaio, come da programma, venga rimosso e trasferito in altro luogo. Tutto inizia venerdì 17 ottobre alle 21, quando davanti a una folla incuriosita, tra gli eventi di punta della Biennale del mosaico contemporaneo, viene svelato il pavimento musivo realizzato all’interno di Porta Adriana, storica porta della città che introduce alla strada pedonale per eccellenza di Ravenna, via Cavour. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mosaico spacca Ravenna. Raccolta di firme:: "Pavimento da salvare"

Contenuti che potrebbero interessarti

Ravennawebtv. . Ravenna, la mostra “Chagall in mosaico. Dal progetto all’opera” apre al pubblico Apre al pubblico la mostra “Chagall in mosaico. Dal progetto all’opera”, la prima interamente dedicata al legame tra il grande artista e la tecnica musiva. Legam - facebook.com Vai su Facebook

Mosaico spacca Ravenna. Raccolta di firme:: "Pavimento da salvare" - Tutto era rimasto sottotraccia, sorpresa e stupore finali sono arrivati negli ultimi giorni, cioè quando il pavimento musivo, una rarità in una città celebre soprattutto per i mosaici parietali ... Lo riporta msn.com

A Ravenna un mosaico temporaneo, raccolta di firme per tenerlo - A Ravenna, città di mosaici famosi nel mondo, fa discutere il pavimento musivo ideato e realizzato sotto la Porta Adriana (una delle porte storiche cittadine) dall'artista 39enne Nicola Montalbini. Scrive msn.com

Un mosaico per la Dermatologia di Ravenna in ricordo del giovane scomparso a causa di un melanoma - A donarlo è stata proprio la famiglia del giovane scomparso prematuramente a causa di un melanoma, che ha donato anche un as ... Secondo ravennawebtv.it