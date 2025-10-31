Morto sul colpo a 18 anni Incidente spaventoso in Italia | bilancio drammatico

SCORDIA, SICILIA – Tragedia sulla strada provinciale 29 per Palagonia: un giovane di 18 anni, Ettore Carnazzo, è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera intorno alle 23:15. Il ragazzo era a bordo di una Alfa Romeo Mito insieme a due amici quando l’auto ha perso il controllo, probabilmente a causa della velocità e del fondo reso viscido dalla pioggia. L’auto procedeva in direzione del centro abitato di Scordia quando è finita violentemente contro un muro sul lato della carreggiata, a circa 100 metri dal Cimitero comunale, nei pressi della piscina comunale. Il boato dell’impatto ha richiamato alcuni giovani che stavano giocando a calcetto nel vicino centro sportivo Gymnica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Morto sul colpo a 18 anni”. Incidente spaventoso in Italia: bilancio drammatico

