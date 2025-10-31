morto cadendo dalla gru i funerali di sandro marzetti

Ascoli, 31 ottobre 2025 – Oggi pomeriggio alle 15 nella Chiesa Cristo Re, a Porto d’Ascoli, sarà dato l’ultimo saluto Sandro Marzetti, 64 anni, residente a Centobuchi, vittima dell’infortunio sul lavoro accaduto nel pomeriggio di martedì in un giardino privato di via Monfalcone a San Benedetto. Ieri mattina il medico legale, su incarico della magistratura ascolana, ha eseguito la ricognizione cadaverica e nel primo pomeriggio il magistrato ha concesso subito il nulla osta alla famiglia per il rito funebre. Il feretro è stato poi traslato nella casa funeraria Nucci di San Benedetto, da dove partirà alle 14,30 di oggi alla volta della Chiesa di Porto d’Ascoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

