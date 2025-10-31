Morto Björn Andrésen 70 il ragazzo più bello del mondo 

All’età di 15 anni, Björn Andrésen fu dichiarato “il ragazzo più bello del mondo”, ma la sua improvvisa fama divenne un “incubo vivente” che lo portò a “lavorare duramente per raggiungere l’anonimato”. Ora, dopo la sua morte all’età di 70 anni, il mondo ricorda non solo la sua bellezza struggente, ma anche la tragica storia di un uomo che ha trascorso decenni cercando di sfuggirle. L’ attore e musicista svedese Björn Andrésen è morto il 15 ottobre all’età di 70 anni. La sua morte è stata confermata da Kristian Petri e Kristina Lindström, i co-registi de Il ragazzo più bello del mondo, un documentario del 2021 che racconta la sua vita straordinaria e spesso dolorosa. 🔗 Leggi su Newsner.it

