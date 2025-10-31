Morto a soli 58 anni l’imprenditore fiorentino Francesco Bosi

FIRENZE – Grave lutto nel mondo dello sport per la morte, a soli 57 anni, per un malore all’alba di oggi (31 ottobre) di Lorenzo Bosi, imprenditore e presidente della Rondinella Marzocco, figlio dell’ex senatore Udc Francesco Bosi. Era stato candidato capolista di È Ora Toscana alle ultime elezioni regionali in sostwgno del candidato governatore Alessandro Tomasi. “Ciao Presidente. Tutta la comunità Rondinella è incredula e scioccata. Ci stringiamo alla famiglia”, è il messaggio di cordoglio della società, arrivato fra decine. Per un ultimo saluto a Lorenzo la salma sarà esposta dalle 15 al Centro sportivo Don Vittorio a Ponte a Greve. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

