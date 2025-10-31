Morticeddi e ossa di morto una delizia intramontabile | ecco dove gustarli a Reggio Calabria
Irresistibili e in nome della tradizione fanno bella mostra sui cabaret dei dolci per la festa di Ognissanti. Quando la golosità chiama, di certo non si può resistere ed ecco che la scelta, in questo periodo dell'anno, si fa ardua tra ossa di morto, dall'inconfondibile aroma di garofano, e i. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Tornano le Ossa di Morto, un dolce che sa di tradizione, memoria e amore per la nostra terra. Alla Pasticceria Olimpia le prepariamo come una volta: con ingredienti semplici, profumo di spezie e quella croccantezza unica che racconta l’autunno calabrese. - facebook.com Vai su Facebook