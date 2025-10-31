Morte di Matilde Lorenzi caso riaperto | ci sono due indagati

Con la riapertura del caso sulla morte di Matilde Lorenzi, la giovane sciatrice deceduta in Val Senales durante un allenamento, sono due le persone inserite nel registro degli indagati: si tratta dell’allenatore e preparatore della pista di slalom gigante Grawand G1 e del responsabile della. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ci sono due indagati per la morte della sciatrice Matilde Lorenzi, che aveva avuto un grave incidente in pista - X Vai su X

Matilde Lorenzi, due indagati per la morte della sciatrice 19enne Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

L'indagine sulla morte di Matilde Lorenzi: è clamorosa la notizia dell'esistenza di un video dell'incidente. De Chiesa: "Perché non è uscito prima? Perché le forze dell ... - La notizia che esiste un video (nemmeno troppo "misterioso", visto che erano in diversi, esclusi gli "interessanti", a sapere dell'esistenza di questo preziosissimo file) è piombata come un f ... Lo riporta ildolomiti.it

Morte Matilde Lorenzi, riaperta l’inchiesta: ci sono due indagati - Due indagati per la morte di Matilde Lorenzi: riaperta l’inchiesta sulla giovane sciatrice. Si legge su notizie.it

Morte di Matilde Lorenzi, la Procura conferma tutto. E spunta il video dell'incidente. Acquisito anche il fascicolo della Fisi, che archiviò il caso - La Procura di Bolzano conferma tutto: da febbraio l'indagine sulla morte di Matilde Lorenzi è stata riaperta, due persone, l'allenatore che ha preparato la pista sulla quale la giovane sciatr ... Riporta ildolomiti.it