Morte del medico legale autopsia sulla 48enne I familiari | Ora la verità

Bologna, 31 ottobre 2025 – “ Confidiamo nell’autorità giudiziaria e, dunque, nel lavoro dei consulenti nominati dalla Procura di Bologna, affinché si giunga alla verità. Solo questo interessa, la verità. Ora è il momento di lasciare Barbara all’abbraccio dei suoi cari, in attesa delle risultanze delle operazioni peritali”. Sono le parole dell’avvocato Chiara Rinaldi, che assiste il marito di Barbara Bassi, medico legale in forza all’Ausl morta in seguito a un intervento per la rimozione di una cisti. Ieri mattina si è svolta l’autopsia per stabilire le cause della morte della 48 anni, deceduta il 17 ottobre per le conseguenze di un intervento a cui è stata sottoposta al Maggiore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

