Mortara piange Salvatore Riccobene morto a 90 anni dopo un’aggressione per difendere una vicina

Salvatore Riccobene è deceduto dopo un mese di agonia. Sarà l’autopsia, effettuata all’Istituto di Medicina Legale di Pavia, a chiarire le cause della morte di Salvatore Riccobene, 90 anni, il pensionato di Mortara deceduto dopo quasi un mese di ricovero in seguito a una violenta aggressione avvenuta sotto casa, lo scorso 29 settembre. L’uomo era intervenuto per difendere una vicina di 57 anni, perseguitata da tempo da un altro residente dello stesso stabile, Giorgio Labarbuta, ora indagato per omicidio preterintenzionale. Il gesto di coraggio costato la vita. Secondo quanto ricostruito, Riccobene — ex macellaio, molto conosciuto e stimato in paese — stava facendo una passeggiata insieme alla moglie Stella, quando si è imbattuto nella vicina e nel suo presunto stalker. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Mortara piange Salvatore Riccobene, morto a 90 anni dopo un’aggressione per difendere una vicina

