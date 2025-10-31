Mortara addio a Salvatore Riccobene | ha protetto la vicina dallo stalker e non è più tornato a casa

Ci sono storie che ti attraversano senza fare rumore e poi si piantano nel petto. A Mortara, in Lomellina, un uomo di 90 anni – Salvatore Riccobene – è morto dopo settimane di ricovero. Era intervenuto nel cortile del suo condominio per proteggere una donna di 57 anni perseguitata da un vicino. Un gesto semplice, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

