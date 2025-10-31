Morta Miriam Oliviero la ragazza scomparsa a Siena | il corpo trovato su un tetto vicino alla Torre del Mangia

E' stata trovata morta stamani a Siena Miriam Oliviero, la 24enne residente a Monteroni d'Arbia (Siena), scomparsa da martedì scorso. Dove è stata trovata La. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Morta Miriam Oliviero, la ragazza scomparsa a Siena: il corpo trovato su un tetto vicino alla Torre del Mangia

Miriam Oliviero, trovata morta la ragazza scomparsa. Era su un tetto nel centro di Siena - La giovane di 24 anni è stata rinvenuta su un tetto vicino alla parte bassa della Torre del Mangia, vicino a piazza del Campo a Siena ... Segnala lanazione.it

