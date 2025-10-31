Morta Maria Riva figlia di Marlene Dietrich Il duro rapporto con la madre | La amavo e la odiavo
Il 29 ottobre, “si è spenta serenamente” a 100 anni Maria Riva, attrice della Hollywood dei tempi d’oro, unica figlia dell’icona Marlene Dietrich. A dare la notizia della scomparsa di Riva è il figlio Peter, che l’ha accolta nei suoi ultimi giorni nella casa di Gila, in New Mexico. Maria Riva ebbe una vita complessa e un ancor più intricato rapporto con la madre Marlene. Chi era Maria Riva, cresciuta sui set di Hollywood. Maria Elisabeth Sieber, questo il suo nome all’anagrafe, nacque il 13 dicembre del 1924 a Berlino. La madre era un’ancora giovanissima e semisconosciuta Marlene Dietrich, il padre il marito Rudolf Sieber, montatore e assistente alla regia. 🔗 Leggi su Dilei.it
Approfondisci con queste news
Jerzu in lutto, è morta a 106 anni Maria Laconi, la donna più longeva d'Ogliastra Per le tue segnalazioni [email protected] oppure WhatsApp al 379 137 4733 Rivedi l'edizione sul sito https://www.radiostellatortoli.it/stella-dice-che/ - facebook.com Vai su Facebook
Mazara del Vallo, morta Maria Cristina Gallo: denunciò ritardi negli esami istologici Aveva 56 anni, il referto arrivò otto mesi dopo la biopsia. Indaga la Procura. Il servizio di @GiorgioRuta1 - X Vai su X
Morta Maria Riva, la figlia di Marlene Dietrich. Aveva 100 anni - 1992): è morta mercoledì 29 ottobre nel sonno nella casa del figlio Peter Riva a Gila, in New Mexico (Usa). Lo riporta msn.com
Morta a 100 anni la figlia di Marlene Dietrich, Maria Riva, che denunciò il rapporto conflittuale con la madre - L'attrice, figlia della diva de L'angelo azzurro che definì 'un mostro', si è spenta nel sonno il 29 ottobre 2025 a Gila, Nuovo Messico. Come scrive msn.com
Addio a Maria Riva, figlia di Marlene Dietrich e pioniera della televisione americana. Aveva 100 anni - È morta nel sonno a 100 anni Maria Riva, attrice, scrittrice e unica figlia della leggendaria Marlene Dietrich. cinematographe.it scrive