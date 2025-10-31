Il 29 ottobre, “si è spenta serenamente” a 100 anni Maria Riva, attrice della Hollywood dei tempi d’oro, unica figlia dell’icona Marlene Dietrich. A dare la notizia della scomparsa di Riva è il figlio Peter, che l’ha accolta nei suoi ultimi giorni nella casa di Gila, in New Mexico. Maria Riva ebbe una vita complessa e un ancor più intricato rapporto con la madre Marlene. Chi era Maria Riva, cresciuta sui set di Hollywood. Maria Elisabeth Sieber, questo il suo nome all’anagrafe, nacque il 13 dicembre del 1924 a Berlino. La madre era un’ancora giovanissima e semisconosciuta Marlene Dietrich, il padre il marito Rudolf Sieber, montatore e assistente alla regia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Morta Maria Riva, figlia di Marlene Dietrich. Il duro rapporto con la madre: “La amavo e la odiavo”