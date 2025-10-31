Morta la ragazza scomparsa a Siena il corpo trovato su un tetto

Periodicodaily.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – È stata trovata senza vita questa mattina Miriam Oliviero, la giovane di 24 anni residente a Monteroni 'Arbia (Siena), scomparsa lo scorso martedì. Il corpo della ragazza è stato rinvenuto dai carabinieri e dai vigili del fuoco su un tetto vicino alla parte bassa della Torre del Mangia, nei pressi di piazza del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

morta ragazza scomparsa sienaMiriam Oliviero, trovata morta la ragazza scomparsa. Era su un tetto nel centro di Siena - La giovane di 24 anni è stata rinvenuta su un tetto vicino alla parte bassa della Torre del Mangia, vicino a piazza del Campo a Siena ... Scrive lanazione.it

morta ragazza scomparsa sienaMorta Miriam Oliviero, la ragazza scomparsa a Siena: il corpo trovato su un tetto vicino alla Torre del Mangia - E' stata trovata morta stamani a Siena Miriam Oliviero, la 24enne residente a Monteroni d'Arbia (Siena), scomparsa da ... Riporta msn.com

Morta la ragazza scomparsa a Siena, il corpo trovato su un tetto - Il corpo di Miriam Oliviero, 24 anni, è stato rinvenuto su un tetto vicino alla parte bassa della Torre del Mangia, nei pressi di piazza del Campo ... Si legge su adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Morta Ragazza Scomparsa Siena