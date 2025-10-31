Morta la ragazza scomparsa a Siena il corpo trovato su un tetto
(Adnkronos) – È stata trovata senza vita questa mattina Miriam Oliviero, la giovane di 24 anni residente a Monteroni 'Arbia (Siena), scomparsa lo scorso martedì. Il corpo della ragazza è stato rinvenuto dai carabinieri e dai vigili del fuoco su un tetto vicino alla parte bassa della Torre del Mangia, nei pressi di piazza del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
