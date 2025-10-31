Morta la 24enne scomparsa a Siena | il corpo di Miriam Oliviero trovato su un tetto vicino piazza del Campo

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata trovata senza vita a Siena Miriam Oliviero, 24 anni, scomparsa da martedì. Il corpo è stato rinvenuto da carabinieri e vigili del fuoco su un tetto vicino alla Torre del Mangia, dove era stato geolocalizzato il suo cellulare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

