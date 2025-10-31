Morta la 24enne scomparsa a Siena | il corpo di Miriam Oliviero trovato su un tetto vicino piazza del Campo

È stata trovata senza vita a Siena Miriam Oliviero, 24 anni, scomparsa da martedì. Il corpo è stato rinvenuto da carabinieri e vigili del fuoco su un tetto vicino alla Torre del Mangia, dove era stato geolocalizzato il suo cellulare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Aurora Maniscalco morta a Vienna, riaperte le indagini: le «liti con il fidanzato» e quel volo dal terzo piano L'hostess 24enne di Palermo era morta nella notte tra il 21 e il 22 giugno scorsi: la famiglia non ha mai creduto al suicidio - facebook.com Vai su Facebook

Morta la 24enne scomparsa a Siena: il corpo di Miriam Oliviero trovato su un tetto vicino piazza del Campo - Il corpo è stato rinvenuto da carabinieri e vigili del fuoco su un tetto vicino alla Torre del Mangia, dove era stato ... Secondo fanpage.it

La 24enne Miriam Oliviero scomparsa da quattro giorni a Siena: l’ultima traccia in piazza del Campo - La 24enne non si è presentata al lavoro: l'ultimo contatto con i genitori risale a martedì. Da ilfattoquotidiano.it

24enne scomparsa nel Senese, ricerche a tappeto - Da martedì pomeriggio non si hanno più notizie di Miriam Oliviero di Monteroni d'Arbia. Secondo rainews.it