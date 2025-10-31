La moria di negozi a Marina centro continua. E da qualche settimana viale Vespucci ha perso una delle vetrine più importanti. Dopo 8 anni, ha chiuso il maxi negozio di Brandina, il marchio di borse e accessori fondato nel 2005 dal designer Marco Morosini. "Scelta dolorosa, ma inevitabile. Abbiamo chiuso alla fine di settembre. Ma a Rimini resta aperto il negozio in corso d’Augusto, che continua a darci soddisfazioni", dice Morosini. Che aveva aperto la boutique in viale Vespucci nel giugno del 2017 con grande entusiasmo. E con l’idea di "rilanciare il commercio a Marina centro, riportando un po’ di qualità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morosini chiude Brandina: "Caro affitti e criminalità affondano Marina centro"