Monza vs Spezia undicesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I brianzoli intendono proseguire la loro marcia verso la vetta della classifica contro un avversario molto meno brillante. Monza vs Spezia si giocherà domenica 2 novembre 2025 alle ore 17.15 presso l’U-Power Stadium. MONZA VS SPEZIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I brianzoli si presentano a questo appuntamento con il vento in poppa. La squadra di Bianco, vincendo a Palermo, ha ritrovato compattezza e punti pesanti che gli hanno permesso di issarsi nella parte altissima della classifica. Il secondo posto con 20 punti, a meno uno dalla vetta, profuma di Serie A. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Monza vs Spezia, undicesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche questi approfondimenti

Monza a caccia del primato: domenica arriva lo Spezia Quattro vittorie di fila e un solo punto dalla vetta: il Monza di Bianco vola e prepara la sfida casalinga contro lo Spezia (domenica 2 novembre, ore 17:15 all’U-Power Stadium). Nei 12 precedenti in Brian - facebook.com Vai su Facebook

$Spezia, poker all’ $Avellino con $Vlahovic. $Monza show con l’ex $Juve, pari $Samp - X Vai su X

Le probabili formazioni di Monza-Spezia: ecco le ultime dalle sedi - In casa Monza saranno out Antov, Agustín Álvarez e Forson, da valutare le condizioni di Petagna che ha saltato anche la sfida esterna col Palermo. monza-news.it scrive

Le probabili formazioni di Monza-Spezia: designato un arbitro d'esperienza - Spezia, coadiuvato dagli assistenti Marco Ceccon di Lovere (Bg) e Marco Belsanti di Bari; Quarto ufficiale Andrea Calzavara di Varese, VAR Niccolò ... Lo riporta monza-news.it

Cinque successi di fila? Il Monza prova ad aggiornare un dato - Power Stadium" arriverà lo Spezia, per l'undicesima giornata di Serie B: il lanciatissimo Monza, quattro vittorie di fila, tallona la capolista Modena in classifica. msn.com scrive