La giunta ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico economica per la sostituzione e il potenziamento della segnaletica stradale sul territorio cittadino. Un intervento da 479mila euro, finanziato dal Piano nazionale della Sicurezza stradale 2030 del ministero delle Infrastrutture che mira a rendere più leggibile e sicura la viabilità urbana. Elaborato col supporto tecnico di Monza Mobilità, il piano prevede l’aggiornamento della segnaletica verticale e orizzontale, oltre alla realizzazione di due passaggi pedonali rialzati. L’obiettivo è migliorare la visibilità dei segnali per tutti gli utenti della strada, con particolare attenzione a pedoni e ciclisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza rinnova cartelli e strisce. Interessati 30 chilometri di strade