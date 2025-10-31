Montopoli in Val d' Arno ottiene la Bandiera Arancione del Touring Club

Pisatoday.it | 31 ott 2025

Il Touring Club Italiano assegna oggi, 31 ottobre, a Montopoli in Val d'Arno, la Bandiera Arancione numero 300. Un traguardo simbolico per l'iniziativa del Touring Club, la prima dedicata ai piccoli centri dell'entroterra italiano, nata 27 anni fa per valorizzare il patrimonio materiale e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

