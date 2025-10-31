montevarchi celebra la festa del 4 novembre

Arezzo, 31 ottobre 2025 – L’Amministrazione comunale di Montevarchi si prepara anche quest’anno a celebrare il 4 Novembre, giornata che unisce la “Vittoria della Guerra 1915-1918” e la “Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”. Un momento di ricordo e riconoscenza verso quanti hanno sacrificato la propria vita per la libertà e l’indipendenza dell’Italia, e un’occasione per riaffermare i valori di unità, democrazia e pace che fondano la nostra Repubblica. Il programma delle celebrazioni avrà inizio alle ore 9.00 con la Santa Messa in suffragio dei Caduti presso la Chiesa del Redentore, in via Poggio Bracciolini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

