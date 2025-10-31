Montepremi Atp Parigi 2025 | quanto può guadagnare Sinner

Roma, 31 ottobre 2025 - Stasera Jannik Sinner scenderà in campo contro Ben Shelton per i quarti di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy, con in palio non solo un posto in semifinale, ma anche un bottino economico e punti preziosi per il ranking ATP. Il torneo parigino, in programma dal 26 ottobre, ha un montepremi complessivo di 6.128.940 euro e rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario maschile, soprattutto alla vigilia delle ATP Finals di Torino. epa12493995 Jannik Sinner of Italy reacts during his round of sixteen match against Francisco Cerundolo of Argentina at the ATP Paris Masters tennis tournament in Nanterre, outside Paris, France, 30 October 2025. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Montepremi Atp Parigi 2025: quanto può guadagnare Sinner

