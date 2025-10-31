Monte San Savino | moglie muore marito gravissimo Ipotesi intossicazione da pesticidi

Firenzepost.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La moglie muore, il marito è ricoverato in gravi condizioni in ospedale ad Arezzo. Accade a Monte San Savino in provincia di Arezzo. La coppia si è sentita male nella notte tra il 30 e il 31 ottobre 2025 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

monte san savino moglie muore marito gravissimo ipotesi intossicazione da pesticidi

© Firenzepost.it - Monte San Savino: moglie muore, marito gravissimo. Ipotesi intossicazione da pesticidi

