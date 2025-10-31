Montalto di Castro il Comune blocca i trasferimenti facili per i nuovi dipendenti

Viterbotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Polemica tra i banchi del consiglio di Montalto di Castro. Al centro del dibattito la deliberazione di giunta con cui l’amministrazione Socciarelli ha definito i criteri per il rilascio dei nullaosta alla mobilità dei dipendenti comunali. Un provvedimento tecnico che, nelle intenzioni della. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

